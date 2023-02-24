Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Berlin’de büyük yürüyüş

Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Almanya genelinde Ukrayna ile dayanışma amaçlı çeşitli etkinlikler, anma törenleri, protesto yürüyüşleri, mitingler ve dini törenler düzenlendi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümünde Almanya’da Ukrayna ile dayanışma amaçlı çeşitli etkinlikler, anma törenleri, protesto yürüyüşleri, mitingler ve dini törenler düzenlendi. Başkent Berlin’deki ilk anma törenini Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resmi törene Federal Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Büyükelçisi Oleksii Makeiev de katıldı. Ayrıca, Ukrayna halkıyla dayanışmanın açık bir işareti olarak Reichstag meclis binasında ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de Ukrayna bayrağı çekildi.

Başkentte Rusya’nın Ukrayna’ya karşı gerçekleştirdiği işgali protesto etmek amacıyla iki de yürüyüş gerçekleştirildi. İlk yürüyüş, Alexanderplatz Meydanı’nda başladı ve Federal Meclis binası Reichstag’a kadar devam etti. Akşam üzeri düzenlenen protesto yürüyüşü ise daha büyük katılımlı oldu. 10 binden fazla göstericinin katıldığı ve “Hiçbir zaman unutmayacağız” adı altında düzenlenen yürüyüş, Karl-Marx-Allee’de başladı ve Tarihi Brandenburg Kapısı önünde sona erdi. Yürüyüş esnasında “Terörist Rusya”, “Ukraynaya Silah Gönderin”, “Rusya Ukrayna’dan Çık” sloganları atıldı. Savaş karşıtı göstericiler yürüyüşün ardından Brandenburg Kapısı önünde miting düzenledi. Mitinge katılan Ukrayna Büyükelçisi Oleksii Makeiev ve Belediye Başkanı Franziska Giffey de burada birer konuşma yaptı. Bazı ülkelerin büyükelçileri de Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla mitinge katılanlar arasında yerini aldı.

Rus tankı sergilendi

Ukrayna’da imha edilen bir Rus T-72 tankı, protesto işareti olarak Berlin’deki Rus Büyükelçiliğinin karşısına yerleştirildi. Mitinge gelen bazı protestocular, tankın üzerine çıkarak sloganlar eşliğinde Ukrayna bayrağı taşıdı. Tankın yalnızca haftasonu sergilenmesi planlanıyor.

Öte yandan Tarihi Brandenburg Kapısı, akşam saatlerinde Ukrayna bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.