Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.