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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği: “ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya’dan derhal ayrılmayı düşünmeli”
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Asayiş 27.02.2022, 23:31
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.