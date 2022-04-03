Ukrayna, Rus zırhlılarının imha görüntülerini yayınladı

Ukrayna ordusu, Rus askerlerine ait mevzilerin ve zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 39’uncu gününde devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 24 Şubat-4 Nisan tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarına değinilerek, 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, bin 249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin imha edildiği duyuruldu.