Ukrayna, Rus mevzilerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 21 gündür devam ediyor. Kiev ve Sumi yakınlarında Ukrayna ordusunun 72. ve 93. Tugaylarına mensup askerler ile Rus askerleri arasındaki çatışmalar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rusya’ya ait obüsleri ve topçu sistemlerini vurduğu görüldü.