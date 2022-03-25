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Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait topçu atış sistemlerini vurdu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ordusunun topçu atış sistemlerini hedef aldı.
Asayiş 25.03.2022, 11:38
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ordusunun topçu atış sistemlerini hedef aldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 30. güne girildi. Ukrayna ordusu Rusya’nın saldırılarına karşı savunmasını sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Rus ordusuna ait topçu atış sistemlerini vurdu. Rusya yapımı D-30 obüslerinin imha edildiği belirtildi.