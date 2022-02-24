Ukrayna ordusu 50 Rus'un öldürüldüğünü duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, eli silah tutan tüm eski askerlere silah dağıtılacağını belirtirken, Rusya destekli ayrılıkçılar, iki Ukrayna uçağını düşürdüğünü bildirdi.