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Ukrayna'nın Harkov kentinde Belediye Binası’nın vurulma anı
Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan Beleidye Binası’nın vurulma anı görüntülendi.
Asayiş 01.03.2022, 10:12 01.03.2022, 11:16
Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan Beleidye Binası’nın vurulma anı görüntülendi.