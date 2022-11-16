Ukrayna, müttefikleriyle “entegre” hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna’nın müttefikleriyle "entegre ve kademeli" bir hava savunma sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarının ardından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna’nın müttefikleriyle "entegre ve kademeli" bir hava savunma sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Söz konusu sistem hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Reznikov, "Ortaklarımızla birlikte entegre ve kademeli bir hava savunma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Savaş alanında kışa hazırlanıyoruz" dedi.

Rusya, dün Ukrayna topraklarına 85 füze fırlatmış ve Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef almıştı. Başkent Kiev’in de hedef alındığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.