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Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti.
Asayiş 01.03.2022, 12:20
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi.
Ukrayna ordusu ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.