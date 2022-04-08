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- Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.
Asayiş 08.04.2022, 11:53
Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.