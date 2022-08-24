Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir trenin isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybe

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir trenin isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.