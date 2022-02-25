Son Dakika
Ankara’da sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarılan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Asayiş 25.02.2022, 02:40
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.