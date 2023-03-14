Ukrayna, Bakhmut’u savunmaya devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut’un savunulmasına devam edileceği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında yapılan üst düzey toplantıda ele alındı. Toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, Başbakan Denis Şmihal, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov ve birlik komutanları ile kolluk kuvvetleri yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakhmut bölgesindeki savunma operasyonunun gidişatını gözden geçirildiği ve toplantıya katılan tüm yetkililerin Bakhmut şehrinin daha fazla tutulması ve savunulması konusunda ortak bir tutum ifade ettiği aktarıldı.

Cephe hattındaki birliklere silah ve mühimmat tedarikinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya müttefiklerden gönderilen ekipman ve silah teslimatının hızı, büyüklüğü ve bunların birlik grupları arasındaki dağılımının da toplantıda tartışıldığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Zaluzhnyi ise, Bakhmut’un savunmasının "son derece stratejik öneme sahip" olduğunu belirtti.

Rusya, şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut’u Donetsk bölgesindeki iki büyük şehir olan Kramatorsk ve Sloviansk’ya ilerlemek için bir basamak olarak görüyor. Bakhmut’taki Ukrayna kuvvetleri üç taraftan kuşatılsa da henüz bir geri çekilme belirtisi göstermedi.