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Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi
Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.
Asayiş 09.03.2022, 19:46
Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 14’üncü gününde devam ederken, Ukraynalı ve Rus askerleri arasındaki çatışmalar birçok şehirde sürüyor. Ukrayna’nın Voznasenaka şehrinde Rus askerlerinin Ukraynalı askerlere roket saldırısı düzenledi.
Roketin askerlerin yakınındaki duvara çarpma anı ise Ukraynalı bir asker tarafından anbean kaydedildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.