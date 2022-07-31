Uganda’da sel felaketi: En az 10 ölü

Uganda’nın doğusunda yaşanan selde en az 10 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmasından korkuluyor.

Uganda’nın doğusunda yer alan Kapchorwa ve Mbale bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sesle neden oldu. Selde en az 10 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artmasından korkuluyor. Uganda Başbakanı Robinah Nabanja yaptığı açıklamada, "Bu felaket çevresel bozulmadan kaynaklanıyor" dedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüde ise, sel sularının bir evi yıktığı görüldü.

Yağmur mevsimi yeni başladığı Uganda’da daha fazla sel beklenirken, Mbale ve yakın bölgelerde, birçok insanın nehir kıyısı ve Elgon Dağı’nın engebeli eteklerine ev inşa etmesi nedeniyle bölgede sel kaynaklı ölümler yaşanıyor.