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Uganda’da patlama: 2 ölü
Uganda’nın başkenti Kampala’da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 16.11.2021, 11:22
Uganda’nın başkenti Kampala’da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti.
Uganda’nın başkenti Kampala’da yaşanan büyük patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda aracın ise alev aldığı açıklandı. Patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın bir polis merkezinin ve bir diğer caddede ise parlamento binasının bulunduğu öğrenildi.
Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.