Uganda’da görme engelliler okulunda yangın: 11 ölü, 6 yaralı

Uganda’da görme engelliler okulunun yatakhanesinde çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uganda’nın başkenti Kampala’nın doğusundaki Salaam görme engelliler okulundaki yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların Herona Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Uganda’da öğrencilerin elektrik kesinti nedeniyle okul yurtlarında mum yakması sonucu çıkan yangınlar, okulların aşırı kalabalık olması nedeniyle engellenemiyor. Kampala’da 2008’de bir okulda çıkan yangında 19 öğrenci hayatını kaybetmişti.