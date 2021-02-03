Uganda’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 32 ölü

Uganda’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 32 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Uganda’nın batısında bulunan Kasese kasabasında cenazeye giden yolcuları taşıyan bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazaya, Kasese’den gelen iki kamyon ve Bundibugyo’dan gelen bir kamyonun daha karışması zincirleme kazaya yol açtı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Uganda Kızılhaç Derneği İletişim Sorumlusu Irene Nakasiita, kazaya ilişkin açıklama yaparak, “Kazanın meydana geldiği yol, dar ve karanlıktı, üstelik yapım aşamasındaydı. Kazada hayatını kaybeden 32 kişinin cesetleri, Kilembe Hastanesine götürüldü” dedi.

Polis istatistiklerine göre, trafik kazalarında en yüksek ölüm oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda olan Uganda’da her yıl yaklaşık 20 bin trafik kazası meydana geliyor. Söz konusu kazalar yılda 2 binden fazla ölüme neden oluyor.