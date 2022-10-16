Uganda’da 2 bölgede Ebola nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Uganda’da devam eden Ebola salgınının başkent Kampala’ya sıçramasının ardından Mubende ve Kassanda bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Uganda’da 20 Eylül’de ilan edilen Ebola salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından yapılan açıklamada, ibadet ve eğlence yerlerinin kapatıldığı ve Mubende ile Kassanda bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. İki bölgeye 21 gün boyunca giriş çıkış yasağı getirildiğini belirten Museveni, tedbirlerin en kısa sürede uygulamaya gireceğini de ifade ederken, "Bunlar, Ebola’nın yayılmasını kontrol altına almak için getirilen geçici tedbirler. Salgını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için hepimiz yetkililerle işbirliği yapmalıyız" dedi.

"Şu anda 660’tan fazla kişi aktif takip altında"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Uganda’daki Ebola salgınında can kaybının 39’a yükseldiğini ifade etmiş, 54 doğrulanmış ve 20 muhtemel vakanın olduğunu belirtmişti. Ghebreyesus, “Şu anda 660’tan fazla kişi aktif takip altında. Şimdi birincil odak noktamız, komşu bölgelere ve ülkelere yayılmasını durdurmak için Uganda Hükümetini bu salgını hızla kontrol altına alabilmesi için desteklemektir” demişti.

Uganda’da Ebola salgını başkente sıçradı

Uganda’da Ebola salgını başkent Kampala’ya sıçramış ve 7 Ekim’de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edilirken, Ebola kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçmişti.