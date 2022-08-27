Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı, kapıda kuyruklar oluştu

Ankara’da deposunu su basmasını sonucu Elazığ’a getirilerek satışa sunulan halılar, kapanın elinde kaldı. İzdiham oluşan dükkanda ucuz fiyata halı almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Ankara’da bir depoyu su basması sonucu halılar, Elazığ’a getirilerek üçte bir fiyatına satışa sunuldu. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise ucuz fiyata halı alabilmek için dükkana akın etti. İş yeri önünde araç ve insan kuyrukları oluşurken, vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşandığı halı dükkanda adım atacak yer kalmadı. Kapış kapış alınan halılar, araçlara konularak evlere götürüldü.

Çalışanlardan Hakan Gülbaş, “Büyük bir yoğunluk var. Ankara’daki depomuzu su bastı. Ondan dolayı halılarımızın yarısını orada sattık. Yarısını buraya getirdik. Şuan izdiham var. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Bu fiyata fabrikada yok. Müşteriler geliyor. Herkes alıyor” dedi.

Müşterilerden Nihat Bingöl ise “Ucuzluk var. 3’te biri fiyatına veriyorlar. Elazığ’da herkes akın etmiş. Duyan geldi. Ürünlerin Ankara’dan geldiğini biliyoruz. Hepsi sıfırdır” diye konuştu.