Uçurumdan yuvarlanan araçta bir kişinin cesedi bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde deniz kenarında uçurumdan yuvarlandığı belirlenen bir aracın içerisinde yanmış ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Balıklıova Mahallesi’nde deniz kenarında bir hafif ticari araç, deniz kenarında uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta yapılan incelemede yanmış bir ceset bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.