Uçuruma yuvarlanan vatandaşın imdadına AFAD yetişti

Zonguldak’ta yüksekten uçuruma düşerek yaralanan vatandaşın imdadına AFAD yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. (55) isimli vatandaş, evinin orada bulunan yüksek alandan dengesinin kaybederek uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Mesut K., yerini tespit ederek bulunduğu yerden kurtardı. 112 sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Bülent Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.