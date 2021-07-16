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Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, uçuruma yuvarlandı. Sürücü yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu.
Asayiş 16.07.2021, 10:26
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, uçuruma yuvarlandı. Sürücü yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu.
Kaza, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin Şanlıoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü Şanlıoğlu, traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.