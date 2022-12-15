Uçuruma uçan otomobili ağaç dalları kurtardı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak uçuruma uçtu. Uçan otomobili ağaç dalları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Resul Kocagöz (21) idaresinde ki 59 YB 318 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolü kaybedilince demir bariyerlere çarpıp uçuruma uçtu. Uçan otomobili denize uçmaktan ağaç dalları kurtardı. Kazada Resul Kocagöz ve yanında bulunan Erdal Korkusuz (34) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Resul Kocagöz ve Erdal Korkusuz’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.