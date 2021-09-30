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Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde sahibi ile beraber kayalıklardan düşerek yaralanan ve mahsur kalan dana, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Hayvanın sahibi olayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri yaralı danayı sedyeyle taşıyarak mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Asayiş 30.09.2021, 10:26
Uçuruma düşen dana sedyeyle taşınarak kurtarıldı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde sahibi ile beraber kayalıklardan düşerek yaralanan ve mahsur kalan dana, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Hayvanın sahibi olayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri yaralı danayı sedyeyle taşıyarak mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Erol Yurdakul ve yaydığı dana eve dönerken kayalıklardan aşağı uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Olayı yara almadan atlatan Erol Yurdakul’u çıkaran ekipler, yaklaşık 60 metre aşağıda mahsur kalan danayı kurtarmak için kolları sıvadı. Kayalıklardan aşağı inerek danaya ulaşan ekipler, hayvanı sedyeye koydu. Yola çıkarılan dana veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Danayı 3 saat boyunca sedyeyle taşıyarak kurtaran ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri, “Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Allah başımızdan sizi eksik etmesin” dedi.

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