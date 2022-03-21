Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu

Adana’da 5 katlı apartmanın beşinci katındaki bulunan dairede üçlü prizden kaynaklı yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 katlı apartmanın beşinci katında bulunan daireden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir anda büyüyen yangında ev alevlere teslim oldu. İtfaiye’nin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmaması can kaybının önüne geçti.

Çevrede toplanan kalabalık ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini merakla izledi.

İtfaiye erleri evin içerisinde yaptığı incelemede yangının üçlü prizden çıktığını belirledi.