Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı’na uçkun adlı bitkiyi toplamak için çıkarken düşerek yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erek Dağı’nda kendiliğinde yetişen ve bölgede ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden Alican Dinler (12), dengesini kaybederek yaralandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dinler’in bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Hakkari’de görevde bulunan ambulans helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan helikopterle alınan yaralı çocuk, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Burada ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.