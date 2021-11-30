Son Dakika
MSB: "Hatay’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti
Esenyurt’ta lodos nedeniyle uçan apartman çatısının altında kalan Tacikistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 30.11.2021, 14:17
Esenyurt’ta lodos nedeniyle uçan apartman çatısının altında kalan Tacikistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Esenyurt’ta dün etkili olan lodos Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatının altında kalan Tacikistan uyruklu Malokhat Rakhimova ve 4 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rakhimova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameralarına yansıdı.