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"Uçakta bomba var" ihbarı nedeniyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na bugün öğle saatlerinde acil iniş yapan Cezire Havayolları’na ait uçak nedeniyle hava trafiğine kapatılan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Asayiş 07.10.2021, 12:30
"Uçakta bomba var" ihbarı nedeniyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na bugün öğle saatlerinde acil iniş yapan Cezire Havayolları’na ait uçak nedeniyle hava trafiğine kapatılan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Bu sabah Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayolları’na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray’den geçirilerek kontrol edildi. Bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramalarda şuana kadar bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

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