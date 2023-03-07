Uçakta acil çıkış kapısını açmaya çalışan adam, kaşıkla görevliye saldırdı

ABD’de uçakta acil çıkış kapısını açmaya çalışan ve kırık metal kaşıkla uçak görevlisine saldıran şahıs gözaltına alındı.

ABD’de Los Angeles- Bouston seferinin yapıldığı United Airlines’a ait bir uçakta, acil çıkış kapılarından birinin açıldığına ilişkin alarm çaldı. Yetkililer, acil çıkış kapılarından birinin kilitleme kolunun tamamen kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiğini tespit etti. Kapı yeniden tam kilitli konuma getirilirken, bir başka uçuş görevlisi ise 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli yolcuyu kapının yanında gördüğünü ve açmak için uğraştını söyledi. Koltuğundan sinirlenerek kalkan Torres, koridorda duran iki uçuş görevlisini elindeki kırık metal kaşıkla boynundan yaralamaya çalıştı. Yolcuların desteğiyle etkisiz hale getirilen Torres, uçağın iniş yapmasının ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Torres ifadesinde, uçak görevlisinden birinin kendini öldürmek istediğini ve bu yüzden görevlilerden birini boynundan yaralamak istediğini ve uçaktan atlamak istediğini söyledi.

United Airlines şirketinden yapılan açıklamada, "Los Angeles’tan Boston’a giden 2609 sefer sayılı uçuşta görevlilerimiz ve yolcularımızın hızlı müdahalesi sayesinde güvenliği tehlikeye atan bir yolcu etkisiz hale getirildi. Güvenli inişin ardından yolcu güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Uçuşlarımızda her türlü şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz ve bu yolcunun soruşturma süresince United ile uçması yasaklanacak" denildi.