Uçak kazasında ölmüştü...Cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam’ın Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Sağlam’ın cenazesi ailesine teslim edilirken, Köksal’ın yarın defnedileceği öğrenildi.

Bursa’da dün hava taşıtının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Burcu Sağlam’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kızın cenazesinin ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesinde bulunan Hacı Bekir Camisi’nde öğle namazınına müteakip cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Uçağın düşmesi sonucu hayatın kaybeden Havacılık Derneği Başkanı işadamı pilot 54 yaşındaki Hakan Köksal’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği ve ardından toprağa verileceği bildirildi.