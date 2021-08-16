Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, memleketi Elazığ’da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale eden uçak kaza kırıma uğramıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirildi. Mirzaoğlu için bugün İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kılınan cenaze namazından sonra dua edildi. Daha sonra il protokolü ve yakınları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı yaklaşık 4 ay önce ailesi ile yaptığı görüşmede ölmesi durumunda Elazığ’da babasının yanına defnedilmek için Gezin aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Yangınlarla, orman kahramanlarıyla beraber savaşarak şehit olan Serkan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Malumunuz ormanlarla ciddi bir mücadele verdik, aslında orman yangınlarıyla savaştık. Bu savaşta isimsiz çok kahramanımız görev aldı. Ülkemizin farklı yerlerinde çok büyük bir mücadele yaptık. Bunlardan biri de pilot kardeşimiz, değerli şehidimiz Serkan Mirzaoğlu kardeşimiz bu mücadelede şehitlerimizden biri oldu. Başka şehitlerimiz de oldu. Hepsine de Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun” dedi.

Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti temsilcileri, kardeşleri ve yakınları katıldı.