Uçak bakım teknisyeni evlatlarının kaybeden aile adalet istiyor

Eskişehir’de 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Uzgöz’ün ölümüne neden olan polis memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına mağdur ailesi tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsünün annesi Selda Uzgöz, “Lütfen adalet yerini bulsun, yetkililer yapması gerekeni yapsın. O insan tutuklanmadı bile, benim oğlum öldü gitti” dedi.

2022’nin Kasım ayında Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya karayolunda 54 AGM 570 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan uçak bakım teknisyeni Hasan Uzgöz (27), hatalı şerit değiştiren Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Raci K. idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Uzgöz, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma jandarmaya verildi

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Raci K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde delillerin toplanmasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri görevlendirildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hasan Uzgöz’ün annesi Selda ve babası Cemal Uzgöz, kaza mevkiinin jandarma bölgesi olmasına rağmen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmanın eksik yürütüldüğünü iddia etti. Aile tarafından avukat aracılığıyla yapılan itirazın ardından kaza soruşturması İl Jandarma Komutanlığına devredildi.

Bilirkişi raporu hazırlandı

Kazaya ilişkin trafik bilirkişisi tarafından rapor hazırlandı. Raporda otomobil sürücüsü Raci K.’nin, 2918 Sayılı Trafik Karayolları Kanununun 84, 46 ve 53’üncü maddelerinde yer alan; asli kusur sayılan haller, trafiğin akışı ve dönüş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu olduğunu tespit etti. Raporda kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hasan Uzgöz’ün, ilgili kanunun 52’nci maddesinde yer alan hız kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu kanaatine yer verildi.

“Yavrum yerinde rahat uyusun ‘hakkım kalmadı’ diye”

Hasan Uzgöz’ün annesi Selda Uzgöz, hayatını kaybeden oğlunun fotoğraflarının ve kazada giydiği kaskın bulunduğu odasında yaşananları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Kazanın üzerinden 2 ay geçtiğini ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen anne Uzgöz, “20 Kasım’da Ömür mevkiinde bir polis memurunun trafik kurallarına uymaması nedeniyle 27 yaşındaki oğlum vefat etti. Benim yavrum gitti. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Biz hayatımıza devam edemiyoruz. Çok zor durumdayız. Hayatımız alt üst oldu. Lütfen adalet yerini bulsun, yetkililer yapması gerekeni yapsın. O insan tutuklanmadı bile benim oğlum öldü gitti. Benim yavrum çok iyi bir insandı. Hiçbir suça cezaya karışmadan 27 yaşında öldü benim oğlum o kişinin yüzünden. Lütfen gereken yapılsın, lütfen cezasını alsın. Benim de içim birazcık rahatlasın. Yavrum da yerinde rahat uyusun hakkım kalmadı diye” ifadelerini kullandı.

“Biz o olmadan devam edemiyoruz”

Oğlu olmadan ailece hayatlarına devam etmekte zorlandıklarını anlatan anne Uzgöz, “Kardeşleri de var. Biz o olmadan devam edemiyoruz. Lütfen gerekeni yapın benim oğlumun hakkı yerde kalmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Resimleri kaldı, odası kaldı benim oğlumun. Eşyaları kaldı, her şeyi ortada kaldı bırakıp gitti oğlum. Ben oğluma düğün yapacaktım. Konvoyla cenazesini götürdüm, gömdüm ben oğlumu. Adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Lütfen yetkililer yapılması gereken her şeyi yapsın. Hem daha fazla gençler ölmesin, hem de yavrum rahat uyusun” dedi.