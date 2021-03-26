Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de üç sene önce küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Olay, Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Hacılar Beldesinde, 2018 yılında yaşandı. Beldede meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan detaylı araştırma ve soruşturmalar neticesinde şüphelinin K.B. (40) olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının çeşitli suçlardan da 22 kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.