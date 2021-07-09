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Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te yakalandı

Hatay, Gaziantep ve Konya’da bombalı eylemlere karışan Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) üyesi 37 yılla yargılanan firari H.G.K., Muğla’nın Marmaris ilçesinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Asayiş 09.07.2021, 15:24
Üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te yakalandı
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Hatay, Gaziantep ve Konya’da bombalı eylemlere karışan Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) üyesi 37 yılla yargılanan firari H.G.K., Muğla’nın Marmaris ilçesinde terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, TKKKÖ terör örgütü üyesi olan ve 37 yıl hapis cezası ile yargılanan H.G.K.’nin (25) İçmeler Mahallesi’ndeki bir adreste ikamet ettiğini tespit etti. H.G.K.’nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağının belirlenmesinin ardından ekipler düğmeye bastı. Terörle mücadele ekipleri, Gaziantep, Konya ve Hatay’da bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi H.G.K.’yi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Ekipler ayrıca H.G.K.’nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına yardımcı olan Ozan B.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi.
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