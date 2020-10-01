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Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs bulundu
SİVAS’TA 3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ YAŞLI ADAM, KENT MERKEZİNE 15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN ÇERÇİDERESİ KÖYÜNDE BULUNDU.
Asayiş 01.10.2020, 19:29
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Sivas’ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde bulundu.
Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki zihinsel engelli Remzi Deniz’den üç gündür haber alınamıyordu. Sivas Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri de yaşlı adamı bulmak için Kızılırmak’ta arama çalışması başlatmıştı. Yaşlı adam bu gün akşam saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde vatandaşlar tarafından bulundu. Yaşlı adam polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Altuntabak Polis Karakolu’na götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, karakoldaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından evine götürüldü.
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