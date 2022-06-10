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Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 3 çocuk annesi Yadigar Turan’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Asayiş 10.06.2022, 16:51
Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 3 çocuk annesi Yadigar Turan’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyü Hacıllı Mahallesi’nde kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Yadigar Turan, pazar günü köydeki evinden “Pazara gidiyorum” diyerek ayrıldı. Ereğli ilçe merkezinde de evi bulunan kadına pazartesi günü akşam saatlerine kadar ulaşılamayınca hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Eşinin şehir dışında inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen kadından bugüne kadar haber alınamadı. Jandarma ve polis ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. Kayıp kadının yakınları da sosyal medya üzerinde fotoğraflarını yayınlayarak, gören ya da bilenlerin kendilerine haber vermelerini istedi.

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