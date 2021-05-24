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Üç ayrı mahkemece yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve üç ayrı mahkemece hakkında yakalama kararı olan firari yakalandı.

Asayiş 24.05.2021, 18:39
Üç ayrı mahkemece yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve üç ayrı mahkemece hakkında yakalama kararı olan firari yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında üç ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan İ.D., yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı İ.D.’nin Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ üyesi firari şahıslara sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, FETÖ üyesi firari şahısların yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan ‘Hicret abisi’ olduğu ve Ankara’da bulunan kayıt dışı bir adreste kaldığı tespit edildi. Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi.
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