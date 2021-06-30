Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aksaray’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden İrfan K. (49) idaresindeki 50 AAV 740 plakalı Skoda marka otomobil uzun araç kuyruğunun oluştuğu kırmızı ışıkta bekleme yapan Yahya M. (45) yönetimindeki 34 KK 660 plakalı Kia marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yahya M. yönetimindeki cip aynı şekilde ışıkta önünde bekleyen Mustafa Ö. (66) idaresindeki 34 AJ 1063 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulans ile Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.