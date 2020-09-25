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U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI. KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 25.09.2020, 14:45
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U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Kandıra, Ağva-İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra Ağva-İstanbul Caddesi üzerinde Ağva istikametine seyir halinde olan İbrahim E. yönetimindeki motosiklet, yol kenarından yola çıkarak U dönüşü yapmak isteyen Ford marka hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

U dönüşü yapan araca çarpan motosikletti yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İbrahim E., ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, U dönüşü yapmak için manevra yapan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, hafif ticari aracın gövdesine çarparak yere düşüyor.

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