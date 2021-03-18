Twitter’da devlet büyüklerine hakaret ediyordu, savcı çıktı!

Skandal 2019-2020 yılları arasında ‘Sayın Müsteşar’ kullanıcısının kim olduğunun tespiti ile ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCI ÖZKAN MUHAMMED GÜNDÜZ'ÜN CEP TELEFONUNA KAYITLI OLDUĞU ANLAŞILDI

İncelemede bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakarette bulunan kişinin önce telefonu, tespit edildi. Sosyal medya hesabının, Samsun Cumhuriyet Savcısı Özkan Muhammed Gündüz’ün cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.

TWITTER TARAFINDAN MESAJ GÖNDERİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Deşifre olan savcının hesabı alelacele kapattığı görüldü. Gündüz’ün kullanımında olan cep telefonuna ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan istendi. Gündüz’e ait olan cep telefonuna ‘Sayın Müsteşar’ hesabının kurtarma bilgilerinin Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.