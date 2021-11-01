Twitch Türkiye'de Kaç Para Aklandığı ve Kredi Kartı Bilgilerinin Nasıl Çalındığı Ortaya Çıktı

Yayın platformu Twitch’te uzun zamandır yaşandığı ortaya çıkan ancak son günlerde somut bir şekilde kendisini gösteren kara para aklama olayı giderek büyümeye devam ediyor. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, bu işe karışmış Twitch yayıncılarını belirlemek için daha önce sızdırılan Twitch verilerini ayıklamaya devam ediyorlar.

Veriler üzerinde çalışan ‘AcabaBuNedir’ isimli bir Twitter kullanıcısı da aklımızda olan bir soruyu cevaplandırmak üzere yola çıktı: Twitch Türkiye’deki dolandırıcılıkta bu zamana kadar toplamda ne kadar para elden geçti? Kendisi, henüz bu sorunun net cevabını veremese de çalışmasının başında elde ettiği ilk veriyi paylaştı.

Yalnızca 2.400 kişi, yaklaşık 10 milyon dolarla ilişkili:

Verileri işleyebilmek için Türkiye’deki en popüler 2.400 yayıncı üzerinden analiz yapan kullanıcı, yalnızca 2.400 yayıncının 9 milyon 883 bin dolarlık bir işin içinde olduğunu gösterdi. Fakat ne yazık ki bu, yalnızca buz dağının görünen kısmıydı. Zira bu veriler, yalnızca 2019’un 6. ayından 2021’in 9. ayına kadar en çok izlenen 2.400 Türkçe içerik üreticisine aitti. Twitch’ten verileri sızdırılan tüm yayıncıların sayısıysa 2 milyon 398 bin 315 idi.

Twitter kullanıcısı, şu anda tüm yaklaşık para miktarını hesaplayabilmek için 2 milyonu aşkın kişinin arasından yalnızca Türkçe içerik üretenleri elekten geçirmeyi başardı. Bu çalışma sonucunda Twitch’te toplamda 42.094’ünün Türkçe dilinde içerik ürettiği görüldü. Sonraki aşama, 40 bin kişinin elde ettiği şüpheli geliri hesaplamak olacak.

Dolandırıcılar, kendi üstlerine sizin paranızı geçirmek için nasıl bir yöntem izliyor?

Twitch dolandırıcılığında en fazla görülen para kaynağı, çalıntı kredi kartları olarak biliniyor. Peki, kredi kartları nasıl oluyor da dolandırıcıların eline geçiyor? Bu sorunun aslında tek bir cevabı yok. İnternet ortamında yasa dışı olarak satılığa çıkarılan kart bilgileri, çetelerin belirli yollarla topladıkları kart bilgileri, ATM dolandırıcılığı, kart kopyalama, ele geçirilen kartlar.. Yani kredi kartı bilgilerinizin çalınabilmesi için onlarca yöntem bulunuyor.

Fakat Twitch dolandırıcılığında kullanıldığı tespit edilen, bununla birlikte farklı senaryolarda da kullanılan bir yöntem bulunuyor: Sahte internet sitelerinden alışveriş. Twitter’da Oğuzhan Aslan tarafından anlatılan bu yöntemi tespit etmek ve bu yöntemden kaçınmak aslında oldukça kolay, fakat yalnızca dikkat istiyor.

Bu yöntemde dolandırıcılar, herhangi bir hizmete yönelik internet sitesini kopyalıyorlar ve bu internet sitesini ilgili aramada üst sıraya çıkarmak için Google’a reklam veriyorlar. Örneğin BİMCell hattınıza TL yüklemek isterseniz, zaman zaman karşınıza sahte sitelerin reklamları çıkabiliyor.

BİMCell örneğinden devam ederek anlatalım: Sahte siteye giriş yaptığınızda BİMCell hat bilgilerinizi yazıyorsunuz ve kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ardından alışverişi tamamlamak üzere ödemeyi onaylıyorsunuz.

Fakat bilmediğiniz şey, aslında nereden alışveriş yaptığınız. Çünkü bu internet sitelerindeki alışveriş formları, aslında BİMCell ya da başka bir şey için değil, Twitch’ten Bit alışverişi yapabilmek için tasarlanmış durumdalar. Yani BİMCell formu görünümlü bir formu doldurarak gizli bir şekilde Twitch’ten Bit satın alıyorsunuz.

Kaynak: webtekno / Ümit Kılınç