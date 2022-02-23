Tuzla’daki fabrika yangını 3 buçuk saatlik çalışma ile kontrol altına alındı

Tuzla’da fabrika yangını itfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam eden ekipler ise havadan görüntülendi.

Tuzla’da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası’ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonrası fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.