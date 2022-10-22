Tuzla’da yola devrilen hafriyat kamyonu alev alev yandı

Tuzla’da virajı döndüğü sırada damperinin kalkmasıyla kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yola devrildi. Yan yatan kamyon alev alarak yanmaya başladı. Devrilen kamyonun alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla’da Süleymaniye Caddesi üzerinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Celal Ö. idaresindeki 41 VY 324 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, virajı döndüğü sırada damperinin kalkmasıyla kontrolden çıktı. Yolda devrilerek birkaç metre sürüklenen kamyon yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Celal Ö. kendi imkanları ve çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıktı. Kamyonun kasasında bulunan hafriyat ise yola saçıldı. Yan yatan kamyon, kazanın ardından kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapandı.

Devrilen kamyonun sürücüsü Celal Ö., “Damper kendi kendine kalktı. Dengeyi kaybetti ve devrildi. Devrildikten sonra elektrik bir yerde temas etti ve alev aldı. Virajı dönerken damperi de kendi kendine kalkınca dengeyi kaybetti. Cana gelen bir şey yok mala geldi” dedi. Olaya tanık olan Yılmaz Akça isimli bir vatandaş, “Arabanın devrilmiş olduğunu gördüm. Alev aldı” diye konuştu.

Devrilerek yan yatan kamyonun yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yan yatan kamyon dron ile de görüntülendi.