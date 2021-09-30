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Tuzla’da yangın çıkan alüminyum fabrikası havadan görüntülendi

Tuzla’da bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.

Asayiş 30.09.2021, 15:22
Tuzla’da yangın çıkan alüminyum fabrikası havadan görüntülendi

Tuzla’da bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, Tuzla’da bulunan bir alüminyum fabrikasında saat 14.30 sıralarında çıktı. Olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı fabrika drone ile görüntülendi.

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