Tuzla’da üniversite öğrencisi otomobiliyle motor kuryeye çarptı: 1 ölü

Tuzla’da otomobiliyle üniversiteye girmek üzere olan bir kişi, aynı üniversiteden çıkıp servisten gelen motor kurye ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motor kurye hayatını kaybetti

Olay gece saat 01.00 sıralarında Tuzla Orhanlı Edirne istikameti üzerinde bulunan Üniversite Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NP 6400 plakalı araç sahibi M.A. üniversiteye girişi esnasında karşı istikamette bulunan 34 CIT 588 plakalı motor sürücüsü Doğan Karbuz’a çarptı. Servisten gelen Doğan Karbuz çarpmanın etkiliyse olay yerinde hayatını kaybetti. 34 NP 6400 plakalı aracın sahibi üniversite öğrencisi ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşanmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden kurye Doğan Karbuz’un sağlık ekipleri tarafından cansız bedeni ambulansa kaldırıldı. Ölen şahsın kardeşi kazayı duyar duymaz olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Kazanın ardından kaza yapan araç ve otomobil çekici vasıtasıyla çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.