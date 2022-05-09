Tuzla’da taksi ile çarpışan cip devrildi: 2 yaralı

Tuzla’da ticari taksi ile bir cipin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi Gülenay ve Şener Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Tayfun A. yönetimindeki 34 TAN 94 plakalı taksi Gülenay Sokak’ta seyreden Tuba Bayraktar K. yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, başka bir araç da hafif hasar aldı. Kazada 2 sürücünün yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

“Sağ taraftan süratli geldiği belli olan taksinin çarpışmasıyla araç takla attı”

Konu hakkında konuşan İrfan Yılmaz, “Avukat hanım arabayı kullanıyordu, yalnızdı. Yavaş geldiğini düşünüyorum. Sağ taraftan süratli geldiği belli olan taksinin çarpışmasıyla araç takla attı. Çok şükür avukat hanım iyi. Şu an kendisi hastanede, durumu iyi. Biz de arabasını bekliyoruz kasapta teslim edeceğiz” dedi.