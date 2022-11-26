Tuzla’da şaşkınlık veren kaza: Otomobil kaldırım ile yol arasındaki boşluğa düştü

Tuzla’da gece saatlerinde otomobiliyle ilerleyen bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol ile yüksek kaldırım şeklindeki beton platformun arasındaki boşluğa düştü. Bir otomobilin bile sığamayacağı kadar dar alana düşerek yan yatan otomobilin sürücüsü, aracını o halde bırakarak bölgeyi terk etti. Gün aydınlanınca otomobili o halde görenler şaşkınlık yaşadı.

Olay, Tuzla’da 25 Kasım Cuma günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 34 DDN 931 plakalı Fiat markalı otomobil, araç yolu ile yüksek kaldırım şeklindeki beton platformun arasında bulunan boşluğa düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ise araçtan çıkarak aracı orada bırakıp bölgeyi terk etti. Otomobilin düştüğü yerin yakınında bulunan iş yerlerine gelen vatandaşlar, gün aydınlanınca aracı fark ederek şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Emir Özdemir isimli bir vatandaş, “Biz de sonradan fark ettik. İtfaiye ve polis ekibi geldi. Sahibi nerede bilmiyorum, dün akşamdan beri bulunamıyormuş galiba. Biz de sabah çalışmaya gelince fark ettik aracı. Sahibini görmedik” dedi.