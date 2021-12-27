Tuzla’da sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığı iş yerine operasyon

Tuzla’da sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığı işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda iş yerinde pet şişe içerisinde bulunan onlarca sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda bir kişi yakalandı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesinde bulunan bir işyerinde polis ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Aydıntepe Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı ve satışının yapıldığını tespit etti. Yürütülen çalışmalarda aynı gün içinde saat 23.00 sıralarında sahte alkol imalatı ve satışının gerçekleştiği iş yeri adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri sorumlusu A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 10 adet 1 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol, 4 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol, 1 adet 5 litrelik su şişesi içerisinde kaçak alkol, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kaçak alkol, 1 adet şeffaf renkli bardak içerisinde huni, 2 adet cam şişe içerisinde anason yağı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet kuru sıkı fişeği, kaçak alkol ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 180 TL ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.