Tuzla’da polis ekiplerinden otopark parası isteyen değnekçiye suçüstü

Tuzla’da cadde üzerinde araçlarını park etmek isteyen araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi polis tarafından suçüstü yakalandı. Olaya ilişkin akraba oldukları belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Olay, Tuzla’da Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen değnekçi, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Sivil Trafik Ekipleri, araçlarını park ettiği esnada yanına gelen sarı yelekli değnekçi polislerden ücret talep etti.

Olaya ilişkin akraba oldukları belirlenen Yakup K., Murat K., Faruk K., ve Murat K. isimli 4 şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli 4 şahıs adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Öte yandan değnekçinin polislerden otopark ücreti talep ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sivil polis memurunun aracını park ettiği esnada yanına gelen sarı yelekli değnekçinin ücret talep etmesi ve polis ekiplerinin suçüstü yakalayarak polis merkezine götürülmesi görüldü.